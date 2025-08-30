A- A+

Náutico Náutico goleia Ituano e mantém boa fase na Série C Com gols de Samuel Otusanya e Carlinhos, Timbu domina o jogo, supera o Ituano nos Aflitos e segue firme na briga pelo acesso

O Náutico confirmou a boa fase e venceu o Ituano por 3 a 0 neste sábado (30), nos Aflitos, pela 19ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O destaque foi o atacante Samuel Otusanya, que marcou dois gols e garantiu o triunfo alvirrubro, mantendo o time forte na disputa pelo acesso.

Domínio e gol de Otusanya

O início foi equilibrado, mas logo o Náutico tomou conta da partida. Aos 12 minutos, Fernandinho arriscou para o Ituano, mas Wellerson defendeu sem sustos. A resposta veio em seguida: Patrick Allan cobrou escanteio fechado e obrigou Pegorari a salvar.

Na jogada seguinte, aos 24, o gol saiu. Vinícius cruzou com precisão e Samuel Otusanya subiu mais alto que a zaga para abrir o placar. O Timbu quase ampliou em lances seguidos: Marco Antônio parou em defesa de Pegorari, e Rayan acertou a trave após cobrança de falta.

Apesar da superioridade, o Náutico desperdiçou boas chances. Marcos Ytalo cabeceou livre para fora e, pouco depois, Samuel Otusanya demorou para finalizar em jogada clara. O Ituano, por sua vez, se mostrou apático e não conseguiu criar perigo, indo para o intervalo sem incomodar o goleiro alvirrubro.

Chances perdidas e gols no fim

O Náutico voltou pressionando. Aos 22 minutos, Igor Bolt chutou forte e Pegorari defendeu. O Ituano, que precisava vencer, reagiu em bola parada: Dal Pian assustou em falta aos 25, e Léo Passos perdeu uma chance clara dentro da área aos 27.

Quando parecia que o jogo terminaria em 1 a 0, o Timbu mostrou força nos minutos finais. Aos 46, Carlinhos desviou de cabeça após escanteio de Hélio Borges e fez o segundo. Três minutos depois, Pegorari falhou na saída, Hélio Borges recuperou e cruzou para Otusanya empurrar para as redes, fechando a vitória em 3 a 0.

Náutico eficiente e Ituano sem reação

O Náutico venceu e mostrou consistência. Criou chances desde o início, teve paciência para pressionar e foi premiado com gols no fim. Já o Ituano, que precisava somar pontos para seguir vivo, mostrou pouca ambição, limitando-se a esperar o adversário e sendo facilmente dominado.

