Vitória Náutico goleia Ypiranga-RS, fora de casa, e se aproxima do G-8 da Série C Timbu foi letal no Rio Grande do Sul e chega embalado para enfrentar o São Paulo na Copa do Brasil

Fora de casa, o Náutico goleou o Ypiranga-RS por 4 a 0, neste sábado (17), no Colosso da Lagoa. O resultado deixou o Timbu perto do G-8, na 9ª posição, com oito pontos. Já os donos casa, ficaram com sete pontos na 12ª colocação.

O Náutico volta a campo nesta terça-feira (20) diante do São Paulo, pela terceira fase da Copa do Brasil. Na Série C, o próximo duelo é no próximo sábado (24) contra a Ponte Preta, ambos os jogos nos Aflitos. Já o Ypiranga-RS segue como mandante na 7ª rodada e encara o Tombense no domingo (25).

O técnico Hélio dos Anjos teve sete desfalques para montar a equipe neste duelo. Cinco atletas ficaram de foram por questões físicas: O zagueiro João Maistro, o lateral-esquerdo Luiz Paulo, o volante Igor Pereira e os atacantes Vinícius e Paulo Sérgio. Além deles, o meia Caio Vítor e o atacante Hélio Borges não foram relacionados.

O jogo

Tranquilo por chegar na partida após uma vitória diante do Confiança, o Náutico adotou uma postura tranquila no início do confronto no Rio Grande do Sul.

A partida estava morna e sem muita criação até que o Náutico foi eficiente na bola parada. Aos 13 minutos, Marquinhos bateu o escanteio, Kelvin desviou a bola e o volante Marco Antônio apareceu como um centroavante para abrir o placar em Erechim. O autor do gol, inclusive, tem passagem pelo Ypiranga-RS.

Após o gol sofrido, os donos da casa tiveram sua melhor chegada na partida. Cristiano ganhou do zagueiro Carlinhos, saiu cara a cara com o goleiro Muriel, mas finalizou mal por fora do gol, aos 16 minutos.

Sem assustar o gol de Muriel, o Ypiranga-RS passou a controlar um pouco as ações da partida. No entanto, foi o Timbu que voltou a balançar as redes, sendo letal no contra-ataque.

Kelvin conduziu a bola com velocidade e qualidade pelo meio e tocou de forma precisa para Auremir. O volante recebeu na grande área e bateu, com frieza, na saída do goleiro Edson, aos 32 minutos da etapa inicial.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Náutico passou um susto. O atacante Cristiano foi lançado no ataque e foi em direção à grande área. Muriel tentou sair para interceptar e acabou fazendo a falta. Os jogadores do Ypiranga-RS chegaram a pedir a expulsão do arqueiro alvirrubro, mas o árbitro deu o cartão amarelo.

2º tempo

Com duas alterações, o Ypiranga-RS voltou do intervalo em busca do gol para diminuir o placar, mas foi o Náutico que passou perto de fazer o terceiro. Logo aos seis minutos, o meia Patrick Allan arriscou de fora da área com muito perigo. A bola acertou o travessão com o goleiro Édson sem chances de intervir no lance.

Aos poucos, a equipe mandante foi aumentando seu domínio e criando boas chances de gol. Vitor Marinho teve uma finalização perigosa, mas foi Jean Pyere quem obrigou Muriel a aparecer no jogo. Aos 15 minutos, o meia do Ypiranga-RS bateu forte e o goleiro do Timbu foi muito bem na defesa.

Ampliou

O Náutico voltou a assustar aos 22 minutos. Patrick fez uma grande jogada, passou por três defensores e tocou para Bruno Mezenga. O centroavante não conseguiu superar o goleiro Édson.

Porém, não demorou para Mezenga ter mais uma oportunidade. Cinco minutos depois, Arnaldo avançou pela direita e cruzou com precisão para o número 80, que cabeceou forte sem chances para o goleiro. Essa foi a segunda partida consecutiva com assistência do lateral-direito.

Tranquilo com o placar favorável, o Náutico ainda teve a chance de transformar em goleada. Thalissinho sofreu pênalti aos 43 minutos. Na cobrança, Léo Magoh deslocou o goleiro para aumentar o resultado. O atacante balançou as redes em sua estreia pelo Alvirrubro.

Ficha técnica



Ypiranga-RS 0

Edson; Vitor Marinho, Fabão, Willian Gomes e Caíque; João Paulo (Jean Pyerre), Charles e Marlone (Felipe Marques) ; Roger (Lucas Ramos), Cristiano (Maxuel) e Danielzinho. Técnico: Matheus Costa

Náutico 4

Muriel; Arnaldo, Rayan, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan (Leonardo); Kelvin (Kayon), Marquinhos (Thalissinho) e Bruno Mezenga (Wenderson). Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Colosso da Lagoa (Erechim/RS)

Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne.

Assistentes: Diogo Berndt e Aline Risso (SC)

Gols: Marco Antônio (13’ do 1º tempo); Auremir (32’ do 1º tempo); Bruno Mezenga (27’ do 2º tempo); (43’ do 2º tempo).

Cartões Amarelos: Muriel (NAU); Igor Fernandes (NAU).



