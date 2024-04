A- A+

Futebol Náutico: Grupo Mateus desiste de arrendar parte do CT e Timbu receberá R$ 3 milhões Timbu alugaria parte do terreno no Centro de Treinamento em troca de receber um valor de R$ 130 mil por mês

O Grupo Mateus optou por não arrendar parte do terreno do Centro de Treinamento do Náutico, após formalizar acordo em março de 2023. Com a desistência, a empresa terá que desembolsar R$ 3 milhões para pagar a multa pela quebra de contrato - o valor seria R$ 4,2 milhões, mas os pernambucanos já receberam R$ 1,2 milhão no ano passado. A quantia será paga até julho de 2025, sendo a primeira parcela já depositada na assinatura da rescisão.



Inicialmente, a rede varejista pretendia construir um atacarejo no local, gerando um valor mensal de aluguel ao Alvirrubro de R$ 130 mil a partir de 2024. No ano passado, o tema do arrendamento foi levado ao Conselho Deliberativo, sendo acatado por unanimidade, e depois aprovado em votação da Assembleia Geral de Sócios.



O Centro de Treinamento do Náutico fica localizado no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife, às margens da BR-101. Ao todo, o espaço tem 54 hectares. As áreas de acesso lateral, dos campos, do hotel e do alojamento da base serão mantidas. O prazo inicial de parceria era de 20 anos, com possibilidade de renovação por mais de 20.



O Náutico ainda estuda como utilizará a verba da multa, que pode tanto ser repassado para o futebol como para ajudar no processo da Recuperação Judicial.

Veja também

futebol Vice-presidente do STJD adia novamente julgamento de John Textor após novas informações