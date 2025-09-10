Náutico divulga parcial com mais de 12 mil ingressos vendidos para jogo contra o Guarani
Confronto será realizado no sábado (13), nos Aflitos, pelo quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro
O Náutico divulgou no final da manhã desta quarta-feira (10), a nova parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Guarani, sábado (13), nos Aflitos, pela segunda rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Ao todo, foram comercializados 12.853 bilhetes.
Após vencer o Brusque por 1x0, no Augusto Bauer, o Náutico busca a segunda vitória no quadrangular para se aproximar do acesso à Série B. O Guarani vem de derrota por 1x0 para a Ponte Preta, no Brinco de Ouro.
TEMOS PARCIAL!— Náutico (@nauticope) September 10, 2025
Já somos 12.853 alvirrubros e alvirrubras confirmados em mais uma decisão do quadrangular do acesso!
A força da torcida move o Náutico, e juntos vamos transformar o CALDEIRÃO no grande diferencial dessa caminhada pelo ACESSO!
GARANTA AQUI:… pic.twitter.com/jO3KZ644iE