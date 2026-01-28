Náutico: Guilherme dos Anjos lamenta derrota e mira reação diante do Vitória

A- A+

Coube ao Retrô ser o clube responsável por tirar a invencibilidade do Náutico na temporada 2026. Nos Aflitos, a equipe derrotou o Timbu por 1x0, terminando a rodada na terceira posição, com 11 pontos. Aos alvirrubros, que seguem na liderança, com 15, restou lamentar o tropeço e mirar uma reação no duelo final da primeira fase, contra o Vitória.





“O principal ponto hoje foi que, em alguns momentos do jogo, nós não fomos nós. O que realmente já construímos, demonstramos ser. Não nos preocupa excessivamente. Trabalhamos psicologicamente o fato de entrar nesse jogo já classificado (como líder). Motivá-los de alguma forma para construir algo interessante. No futebol, por mais que você motive, você precisa ter prazer de ganhar. Hoje faltou em alguns momentos”, disse o técnico Guilherme dos Anjos, destacando a diferença de desempenho da equipe nos dois tempos.

“O nosso primeiro tempo foi impositivo, mas não ficamos satisfeitos. Fomos abaixo do que temos condição de produzir. Tivemos 18, 19 minutos dentro da normalidade, com pressão após a perda muito forte, uma linha sustentada boa, criando inúmeras situações de gol. Mas nos últimos 10 minutos, nós fomos mal. Começamos a entender que iríamos resolver o jogo facilmente e isso já foi discutido anteriormente. Falamos muito sobre isso. Não se resolve um jogo facilmente. Não se acredita que um adversário não pode te ferir. Quando existe essa concepção, você respeita de forma mais concentrada. Faltou um pouco disso”, lamentou.



No topo do Estadual, com 15 pontos, o Náutico pega o Vitória, fora de casa, na rodada final. Duelo em que os alvirrubros esperam usar para encerrar a etapa retomando o caminho dos triunfos.

“Estamos formando uma equipe para a temporada. Não existe momento bom para perder. Nunca levamos a derrota de forma comum, mas temos que olhar o campeonato como um todo. Somos líderes, continuamos com os melhores números. Fizemos um jogo fora da curva, mas espero que a gente volte a essa curva, independente do que vale o jogo. Vitória não é qualquer coisa: é a única coisa dentro do trabalho”, pontuou.

