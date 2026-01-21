A- A+

Futebol "A força total nossa é o elenco", diz Guilherme sobre cenário do Náutico de poupar titulares Diante do Jaguar, Náutico deve ter mudanças na base principal que goleou o Sport, nos Aflitos

Não é mistério que o Náutico vai poupar alguns titulares para o jogo contra o Jaguar, nesta quinta-feira (22), na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano 2026. Mas de acordo com o técnico Guilherme dos Anjos, a postura não significa que o Timbu estará sem a chamada “força total” no confronto.





“Baseado no que construímos de elenco e na gestão do grupo de jogadores com relação à minutagem, temos que levar alguns aspectos em consideração para pensar nas mudanças. São aspectos físicos, mas esses não são os principais. Estamos somente com três jogos e colocar atletas para repetir (partidas) até quinta, sexta não há grande risco. A partir daí há um risco maior de lesão. Com certeza, o motivo é de gestão de elenco e observação de atletas, dando minutagem”, iniciou.

“Quando a gente fala sobre rodar o elenco, se utiliza ou não força total, é preciso dizer que a força total nossa é o elenco. Sempre estaremos assim dentro dos jogos, independente de quem a gente for utilizar. Colocamos todos os atletas em um minutagem de aspectos táticos, físicos e técnicos bem similares, tornando o grupo homogêneo através do treinamento, com um padrão de jogo claro independente de quem jogue”, declarou.

Recuperando de uma virose, o lateral-direito Arnaldo pode ser um dos poupados, dando lugar a Reginaldo. O volante Samuel, com dois amarelos, também é outro que pode ficar fora do jogo, com Ramon e Auremir brigando pelo espaço.

Na frente, o atacante Juninho, recuperado de lesão no joelho, poderia pintar na lista de relacionados. Segundo o treinador, porém, o jogador ainda vai aguardar um pouco para estrear pelo Náutico.

“Gostaria muito (de utilizar Juninho), baseado no treinamento dele de ontem. Ele performou com um volume de quase 5,5 quilômetros, 400 metros em alta intensidade e seis sprints, participando de todas as ações, com exceção das que tiveram confronto. Foi o último treinamento dele nessa condição e agora já o colocamos em uma condição diferente. Quando ele terminou o treino, batemos um papo sobre alguns aspectos e a gente disse que nem parece que ele fez cirurgia e que está há dois meses sem jogar. A única coisa que ele reclamou foi que precisava de tempo de bola. Mas não é o caso de ser utilizado no próximo jogo”, informou.

