A- A+

Futebol Pernambucano Náutico: Hélio celebra postura no clássico e ressalta mais um jogo sem sofrer gols Após vitória no primeiro jogo contra o Santa, Alvirrubro precisa apenas de um empate no jogo da volta

O Náutico confirmou o favoritismo e saiu na frente na semifinal do Campeonato Pernambucano, ao vencer o Santa Cruz por 1x0, no jogo de ida, na Arena de Pernambuco. O técnico Hélio dos Anjos celebrou o 'espírito de sacrifício' do grupo e deu parabéns para o time que saiu sem tomar gols em mais um duelo.

“[o time] Em 31 jogos comigo, não tomou gols em 26. Eu não posso reclamar nada da minha equipe; você chegar numa semifinal e não tomar gol, em um dia de muita dificuldade, perdendo dois jogadores (lesões de Mateus Silva e Muriel), acabou sendo um jogo de grande sacrifício, o adversário foi forte durante vários momentos do jogo, mas o mais importante é que temos um time de trabalho sensacional", afirmou o treinador alvirrubro.

Mesmo não sendo um confronto em que a parte técnica tenha saltado aos olhos, o segundo Clássico das Emoções da temporada foi bastante brigado e corrido dos dois lados do campo. O comandante do Timbu reconheceu o nível de competitividade e as dificuldades que encontrou diante do Santa.

“Foi um dos jogos em que mais tivemos que competir, com várias faltas, nós conseguimos reagir bem a isso, então tivemos muita qualidade dentro do trabalho. Ninguém é bobo de achar que ganharíamos com facilidade, colocamos muita concentração, tivemos uma resposta muito positiva, ainda que tenha que lamentar o pênalti perdido pelo Paulo Sérgio, mas que ele fez um excelente jogo técnico", pontuou.

Com a vantagem de precisar de um simples empate, o Náutico receberá o Santa Cruz só dia 22 de fevereiro, após o Carnaval, nos Aflitos.



Veja também