Série C Náutico: Hélio dos Anjos admite frustração após derrotas, mas afirma seguir acreditando no acesso Timbu amargou duas derrotas consecutivas nos Aflitos e viu situação se complicar no quadrangular do acesso

O Náutico se complicou no quadrangular do acesso da Série C. No último sábado (20), o Timbu perdeu, em pleno Aflitos, pelo placar de 1x0 diante da Ponte Preta, amargando assim a segunda derrota consecutiva em casa.

Demonstrando muita chateação, o técnico Hélio dos Anjos se desculpou com os torcedores, mas garantiu que ainda acredita no acesso e irá cobrar internamente para seguir na briga.

“Eu tenho que, acima de tudo, acreditar no trabalho, como eu sempre acreditei. Eu peço desculpa ao torcedor, porque ter aqui 30 mil pessoas, praticamente, em dois jogos, e sair daqui chateados, né? Eu estou frustrado com os dois resultados dentro de casa e a responsabilidade é minha. Ela não é de jogador”, disse.

Segundo o comandante, a maneira como as derrotas surgiram são inadmissíveis, principalmente como os erros defensivos constantes, frutos de desatenção. O elenco se reapresenta na próxima terça-feira.

“No primeiro encontro, eles vão ter que escutar. Perder, para mim, a coisa não pode ser tão simples. Todo mundo tem que sentir muito. Vou deixar descansar, terça-feira nós vamos discutir o que nós temos que fazer e trabalhar porque quinta-feira nós já estamos viajando para Campinas”, comentou.

Confiança

Antes da nova passagem de Hélio no Náutico, a torcida alvirrubra se via desesperançosa, vendo o time brigar na parte baixa da tabela, inclusive contra o rebaixamento. Contudo, o técnico foi um dos grandes pilares para o ressurgimento do time na competição.

Compreendendo o momento na Série C e toda a confiança que os torcedores do Náutico depositam nele, o treinador se mostrou muito frustrado e preocupado com o futuro do clube, que poderia amargar mais um ano longe das principais divisões nacionais.

“Estou chateado. Porque o torcedor confia muito no meu trabalho, confia muito até na minha pessoa, não somente como treinador, mas como homem”, iniciou.

“A confiança do torcedor é muito grande no trabalho e eu não posso deixar, como eu estou deixando, sair essa esperança de série B entre os dedos. Deixar escapar a sobrevivência de um clube centenário, de um clube que se não sobe, vão aparecer vários monstros, como já estão.”, afirmou.

O Náutico volta a campo no próximo sábado (27), às 17h, em Campinas, contra a própria Ponte Preta. O confronto já marca o início do returno do quadrangular final da Série C.



