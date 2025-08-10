A- A+

Futebol Hélio dos Anjos ressalta trabalho em equipe e chama torcida para jogo do Náutico diante do Anápolis Técnico ressaltou empenho coletivo no triunfo por 2x0 diante do Londrina e já colocou o Timbu como um dos classificados ao quadrangular da Série C

O trabalho em equipe foi determinante para a vitória do Náutico no jogo contra o Londrina. É como avalia o técnico do time alvirrubro, Hélio dos Anjos. Neste domingo (10), o Timbu venceu o Tubarão por 2x0, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

“De todas, esta foi a vitória mais importante. Não por ser a última, mas por conta do que cercou esse jogo na semana, das dificuldades. Tive de segurar alguns jogadores, optando por um time mais pesado, duro em termos de competitividade. Esse campo não tinha condições de disputar nem jogo de pelada. O poder de grupo foi determinante”, afirmou.

O treinador ressalta que a vitória foi do grupo, da qualidade técnica, do entendimento da comissão, direção e dos jogadores. "O Náutico nunca tinha ganho aqui, mas isso nada serviu de motivação porque a nossa motivação estava lá na frente: o acesso”, contou.

Esta é a primeira vez que o time pernambucano vence o alviceleste longe de casa. Até então, o time alvirrubro empatava ou perdia ao visitar o Tubarão. No último encontro, em agosto do ano passado, o Londrina venceu o Náutico por 3 a 2, no mesmo estádio onde, hoje, o Timbu triunfou.

Mesmo empolgado pela vitória e já cravando o Náutico no quadrangular da Série C, Hélio manteve os pés no chão. “Não vai ter empolgação, qualquer coisa que desabone. Conquistamos a classificação, mas sabemos que precisamos melhorar. O campeonato novo começa daqui a três rodadas, porém a melhor motivação é ganhar e não tomar gols”, pontuou.

O técnico comenta que teve problemas durante a semana e buscou solucionar da melhor forma. Ele revelou as condições de saúde que o motivou a escolher os jogadores para a partida deste domingo: Patrick teve uma pequena inflamação pubiana e Paulo Sérgio estava dores na lombar, assim como Auremir, que jogou grande tempo de partida, mas foi substituído.

"Taticamente, apostei em um embate. Mais uma vez, a resposta do Náutico foi sensacional. Com a bola, nos últimos quatro jogos, fizemos oito gols. Fico feliz de ter feito uma escalação diferente, mas conseguindo o resultado”, exalta.

Torcida



Hélio dos Anjos convocou a torcida para ir ao campo no próximo jogo do Náutico, no dia 17 de agosto. O Timbu enfrentará o Anápolis no próximo domingo, às 19h, nos Aflitos.

“Quero chamar o torcedor para que ele nos ajude como sempre ajudou, sendo um grande parceiro em um momento bonito para o Náutico. Não é ajudar a direção ou o treinador, é ajudar o Náutico. Temos de ser mais fortes do que as outras equipes que por vezes têm uma estrutura melhor. Acima de tudo, confiamos que teremos, no mínimo, 14 mil pessoas no domingo. Não para programar festa, mas programando ver mais uma exibição boa da nossa equipe”, convidou o técnico do Náutico.

