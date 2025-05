A- A+

Embalado Hélio dos Anjos enaltece evolução coletiva do Náutico na temporada: "confio muito no trabalho" O Timbu vem de duas vitórias consecutivas na Série C e chega embalado para partida na Copa do Brasil contra o São Paulo

Depois de praticamente dois meses, o Náutico voltou a embalar duas vitórias consecutivas na temporada. Após superar o Confiança em casa, o Timbu goleou o Ypiranga-RS longe dos Aflitos e vive um ótimo momento.

Em entrevista, o treinador alvirrubro, Hélio dos Anjos, ressaltou a partida deste sábado (17) destacando a dificuldade de atingir este resultado no Colosso da Lagoa, em Erechim-RS.

"Sabíamos da dificuldade do jogo. Não ganhamos de uma equipe qualquer. A única derrota que eles sofreram em casa neste ano foi em fevereiro, contra o Grêmio”, iniciou o técnico.

“Nossa equipe está começando a envolver muita coisa positiva, transferindo do treino para o jogo. Batemos alguns recordes hoje da parte física e consequentemente tecnicamente. Estou muito feliz, principalmente porque os jogadores corresponderam às minhas expectativas e transferiram para dentro de campo a belíssima semana de trabalho que eles vêm fazendo", completou Hélio dos Anjos.

De acordo com o comandante alvirrubro, não há segredo para a boa fase alvirrubra. Hélio considera que o trabalho de todos está sendo a razão da chegada dos resultados positivos.

"Eu confio muito no trabalho. A gente tem o planejamento e executamos independente de resultado. A gente sabe do crescimento dos jogadores, não ganhamos do Confiança por acaso. Passamos por um problema sério perdendo um número excessivo de jogadores durante o jogo, mas o grupo está encaixado e produzindo mais. Não é a chegada de Hélio dos Anjos, é um trabalho conjunto, em equipe ", afirmou.

O Náutico, agora, faz uma pausa na Série C e volta suas atenções para a Copa do Brasil. O Timbu recebe, nesta terça-feira (20), às 21h30, o São Paulo pela terceira fase do torneio.

A equipe pernambucana foi derrotada no jogo de ida por 2 a 1 e precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga na próxima fase. Em caso de vitória alvirrubra por um gol de saldo, a classificação será definida nos pênaltis.

Veja também