Futebol Náutico: Hélio e Guilherme dos Anjos focam em "reestruturar clube" para 2026 Técnico e auxiliar renovaram o vínculo com o Timbu para a temporada que vem, citando o foco em realizar "projeto ambicioso" no ano que vem

Não é apenas o futebol do Náutico que contará com a participação direta do técnico Hélio dos Anjos e do auxiliar e filho do comandante, Guilherme dos Anjos. Após renovarem os respectivos contratos, os profissionais destacaram que também auxiliarão na melhoria da estrutura do clube para 2026.









“Essa alegria (da renovação) vem de uma confiança enorme. No projeto, no Náutico, nessa camisa. Confiança nos profissionais que me rodeiam. Sabemos das dificuldades, de tudo que teremos de trabalhar, mas isso faz parte. O mais importante é ter a confiança de todos. Saber que o Náutico é muito grande. O projeto é ambicioso em cima de ter uma equipe forte, reestruturando o clube”, declarou Hélio.

“O time não é só aquele que entra em campo. Confiamos em todos os setores, principalmente nas decisões que vêm de cima. Sabemos da responsabilidade e vamos colocar para frente o clube. O apoio dos alvirrubros será sempre muito grande”, completou.

O discurso de Hélio foi reforçado por Guilherme. “A confiança que sentimos aqui nos motiva todos os dias. No clube, profissionais, atletas e em cada torcedor. Sabemos o tamanho do Náutico. É por essa camisa, fortalecendo o elenco e buscando resultados que devolvam o clube ao lugar que ele merece. Seguimos com total confiança. Juntos, nós faremos o Náutico ainda mais forte”, declarou.

Um dos pontos que os profissionais destacam é a necessidade de o Náutico melhorar a estrutura do Centro de Treinamento Wilson Campos. Um investimento que pode ficar em torno de R$ 5 milhões. Além disso, o Timbu também projeta melhorias na iluminação, gramado, drenagem, piso, vestiários e cabines de imprensa.

Em meio ao processo de reestruturação, o Náutico ainda precisará definir quem será o novo mandatário do clube para o biênio 2026-2027. As eleições presidenciais serão dia 30 de novembro, nos Aflitos.

Atual chefe do Executivo, Bruno Becker tenta a reeleição, ao lado de Ricardo Malta, como vice-presidente. A oposição tem Pablo Vitório como candidato a presidente e Gilberto Kabbaz completando a chapa para o cargo de vice.

Mesmo antes da definição do novo presidente, o Náutico já assinou pré-contrato com alguns remanescentes de 2025, como o goleiro Muriel, os laterais Arnaldo e Igor Fernandes e o zagueiro Mateus Silva. O meia Vitinho é outro que interessa para 2026.

A temporada do Náutico começa em janeiro, com o Campeonato Pernambucano. Fora da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, o Timbu só terá mais outra competição em 2026, a Série B do Campeonato Brasileiro, com início programado para o dia 21 de março.

