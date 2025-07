A- A+

Futebol Náutico: Hélio indica retorno de Carlinhos, mas descarta Paulo Sérgio como titular Timbu enfrenta o Floresta, sábado (5), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Carlinhos está de volta ao time titular do Náutico. Após cumprir suspensão automática na rodada passada, diante do Tombense, o zagueiro teve presença confirmada pelo técnico Hélio dos Anjos para o confronto deste sábado (5), contra o Floresta, pela Série C do Campeonato Brasileiro.









“Eu planejei a chegada do Matheus a princípio para fazer essa dupla de zaga (com Carlinhos). Primeiro que eu sou um treinador que gosto muito do zagueiro construtor. Matheus tem essa facilidade e o Carlinhos para mim é acima da média na divisão, na questão construção. Ele é um jogador que tem toda a minha confiança, gosto das suas características e vai voltar ao natural em função da condição técnica”, apontou.

Em compensação, no ataque, Hélio descartou a presença de Paulo Sérgio como titular, mesmo com o jogador recuperado de uma lesão muscular na coxa.

“Paulo ficou muito tempo parado. A gente controla todos os treinamentos e em todos os ele está abaixo dos demais. É um jogador técnico, importante. Se não tivesse machucado, eu acredito que ele estaria no nível do jeito que ele sabe que eu gosto, do jeito que ele sabe que é a exigência do futebol atual, mas acima de tudo, eu não conto com ele para iniciar esse jogo”, iniciou.

“Ele é um jogador que nós confiamos e acreditamos que vai nos oferecer muito coisa positiva na hora certa, no momento certo e com as melhores condições possíveis, porque a partir do momento que entra para dentro do campo, a cobrança é muito grande e eu não posso colocar um jogador sem as suas melhores condições para iniciar um jogo”, completou.









O Náutico deve ir a campo com Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Kelvin, Vinícius e Bruno Mezenga. O Timbu é o sexto colocado da Série C, com 15 pontos. O Floresta tem a mesma pontuação, mas leva desvantagem no saldo de gols, ocupando o nono lugar.

