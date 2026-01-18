Náutico: Hélio minimiza sub-20 adversário e elogia crescimento coletivo

A- A+

O treinador do Náutico, Hélio dos Anjos, elogiou a postura do time alvirrubro na goleada por 4x0 diante do Sport, que utilizou o time sub-20, neste domingo (18), nos Aflitos. Ainda que tenha visto a partida com bons olhos, o comandante ainda enxerga margem de crescimento.

Apesar de não ter enfrentado o time principal do rival, Hélio minimizou e enxergou qualidade na equipe adversária, compreendendo que valorizou o resultado construído pelo Timbu. "Estamos em formação, fizemos um bom resultado, independente se foi em cima dos ‘garotos’ do Sport, dentro de campo são todos homens. Imagina se eu venho aqui dar uma entrevista com o placar em 1x0 para eles ou um 0x0", começou.

Com domínio de grande parte partida, cedendo apenas algumas poucas oportunidades ao Rubro-negro, o técnico alvirrubro elogiou a postura da equipe.

“Nós tínhamos que fazer isso mesmo, não é da nossa responsabilidade se o adversário colocou o sub-20, tínhamos que jogar. Não estou totalmente satisfeito, estamos em crescimento, o torcedor tem que entender que estamos dando competitividade ainda para alguns jogadores, buscando aumentar a intensidade", completou.

A próxima partida do Náutico será na próxima quinta-feira (22), na Arena de Pernambuco, diante do Jaguar. Para o embate, o treinador afirmou que irá analisar a condição física do elenco para definir a provável escalação.

"Tudo é em função do retorno, da resposta dos números, da área de fisioterapia e departamento médico. Se eu achar que devo mexer um pouco mais, farei, não por falta de respeito ao adversário, mas por respeito ao nosso trabalho", pontou Hélio dos Anjos.



