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Náutico Náutico homenageia campeões brasileiros de futsal de 1976 Sessão solene foi realizada na última terça-feira (19) pelo Conselho Deliberativo do Timbu

Em sessão solene promovida pelo Conselho Deliberativo do clube, o Náutico homenageou, na última terça-feira (19), um time histórico de futsal alvirrubro: os campeões brasileiros de 1976. O aniversário de 50 anos da conquista invicta da Taça Brasil foi celebrado por ex-atletas, familiares, dirigentes e conselheiros, na sede alvirrubra.

Durante a cerimônia, campeões e familiares de atletas falecidos receberam troféus, placas e homenagens simbólicas por parte do Náutico.

“A superação ganha ainda mais grandeza quando se observa a formação daquele elenco histórico. Diferentemente de outras equipes do Sul e do Sudeste, que já contavam com atletas remunerados e estruturas profissionais, o time alvirrubro era formado essencialmente por estudantes universitários”, ressaltou o conselheiro Paulo Monteiro, autor da proposta que homenageou os campeões.

Entre os homenageados, o destaque ficou por conta de João de Deus, considerado por muitos um dos maiores nomes do futsal do Estado.

“Para mim, é uma satisfação ser lembrado como um dos melhores jogadores de futebol de salão de Pernambuco. O importante é ter vontade de ganhar, mas também humildade para respeitar o companheiro e o adversário. Essa é a principal receita do sucesso”, afirmou o ex-jogador em tom emocionado.

O presidente do Conselho Deliberativo, Aluísio Xavier, destacou a importância de resgatar e valorizar a tradição do futsal alvirrubro. “O Náutico não homenageou apenas atletas. Homenageou sua própria história”, pontuou o conselheiro.

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