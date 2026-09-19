Náutico: Igor Fernandes valoriza regularidade e mira reação fora de casa contra o Cuiabá
Defensor contribuiu ofensivamente com um gol e uma assistência ao longo da campanha
Presente em 27 dos 28 jogos do Timbu na competição, sendo 26 como titular, o lateral-esquerdo Igor Fernandes vem sendo um dos jogadores mais regulares do Náutico na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Cotado também para atuar diante do Cuiabá, na próxima segunda-feira (21), fora de casa, o jogador projetou o duelo.
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Após o empate no último jogo em casa, o Náutico terá agora um desafio fora dos Aflitos, diante do Cuiabá. Para Igor, buscar um resultado positivo será fundamental para a equipe recuperar os pontos que deixou escapar diante do seu torcedor e seguir próxima da disputa por uma vaga no G6.
“Sabemos que o empate em casa não era o resultado que queríamos, principalmente porque jogamos diante da nossa torcida e tínhamos o objetivo de conquistar os três pontos. Mas o grupo continua muito unido e consciente de que ainda temos bastante campeonato pela frente. Agora precisamos transformar essa frustração em motivação para buscar um resultado positivo contra o Cuiabá”, revelou o jogador.
Com 27 partidas disputadas na Série B, Igor Fernandes destaca a confiança depositada pela comissão técnica e o comprometimento de todo o elenco. O lateral acredita que a regularidade do grupo será determinante para o Náutico crescer na reta final da competição.
“Nosso grupo tem muita qualidade e vem demonstrando isso ao longo da temporada. Todos estão comprometidos, independentemente de quem começa jogando ou entra durante as partidas. Temos muitos pontos importantes ainda em disputa e seguimos acreditando na briga pelo G6. O objetivo é fazer um grande jogo contra o Cuiabá e continuar lutando até o fim”, finalizou.
O Náutico encara o Cuiabá fora de casa pela sequência da Série B na próxima segunda-feira (21), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada.