Segurança Náutico implementará sistema de biometria em todas as entradas dos Aflitos Clube informou que instalações será finalizadas ainda neste mês; determinação veio do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)

O Náutico comunicou que implementará, até o final de fevereiro, biometria facial em todos os portões dos Aflitos. A medida será obrigatória a partir de março, por exigência do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), após casos de violência envolvendo uniformizadas de Santa Cruz e Sport, nos arredores do Arruda, antes do Clássico das Multidões válido pelo Campeonato Pernambucano.

Além do reconhecimento facial, também será obrigatória a instalação de câmeras de vídeomonitoramento. Se o clube não cumprir a medida, será multado em R$ 100 mil por evento esportivo.

O Náutico publicou nas redes sociais como funcionará o processo de cadastro. Atualmente, nos Aflitos, apenas as entradas A e C possuem o sistema, que a partir do mês que vem terá de ser instalado na B e D (visitante).

