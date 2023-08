Náutico informa reintegração de Souza ao elenco, mas meia será multado

A- A+

Depois de conversar com o presidente Diógenes Braga e acertar sua permanência no Náutico, Souza foi punido pelo clube pernambucano. Em comunicado divulgado na noite desta quinta-feira (10), o Alvirrubro informou que o camisa 8 foi multado financeiramente e será reintegrado ao elenco.

O Clube Náutico Capibaribe informa que o atleta Elierce Barboza de Souza foi punido com pagamento de multa, após cometer ato de indisciplina, e será reintegrado ao elenco alvirrubro. — Náutico (@nauticope) August 10, 2023

Na última quarta-feira (9), Souza teve discussão forte com Fernando Marchiori durante as atividades no CT Wilson Campos. Nesta quinta, o meia não participou do treino junto ao grupo. De acordo com a assessoria, o jogador fez um trabalho a parte na academia. Apesar de reintegrado ao elenco, a expectativa é que o jogador e o treinador conversem no intuito de aparar as arestas.

De contrato renovado com o Náutico na última segunda-feira (7), Souza tem vínculo com o Alvirrubro até o final da próxima temporada. Ao todo, o meia soma 108 partidas pelo Timbu, além de 25 gols, sendo 11 deles na atual temporada. Reintegrado ao elenco, o meia deve reforçar a equipe neste final de semana.

Com a primeira fase da Série C chegando no fim, o Náutico está se preparando para o próximo compromisso. No domingo (13), às 16h, o Timbu visita o Paysandu, na Curuzu, pela 17ª rodada. Sexto colocado com 25 pontos, o time pernambucano precisa dos três pontos para não se complicar no torneio. Com dois pontos a menos, os paraenses estão na 8ª posição.

