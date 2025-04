A- A+

Náutico Náutico inicia venda de ingressos para jogo com São Paulo pela Copa do Brasil Partida nos Aflitos está prevista para acontecer apenas no próximo mês

Após saber que o São Paulo será o advesário da terceira fase da Copa do Brasil, o Náutico já se antecipou e deu início à venda de ingressos para o confronto de volta, nos Aflitos.

BILHETERIA ONLINE ABERTA PRA NÁUTICO X SÃO PAULO PELA TERCEIRA FASE DA COPA DO BRASIL!



A venda de ingressos em primeiro lote começou e, neste momento, é exclusiva para sócios pagantes de mensalidade, além da torcida visitante.



Corra, garanta o seu ingresso e marque… pic.twitter.com/vdURrIB1SF — Náutico (@nauticope) April 10, 2025

A CBF ainda não detalhou as datas da terceira fase, mas o duelo de ida, no Morumbis, está previsto para acontecer em 30 de abril. Já o encontro derradeiro, no Recife, deve ser disputado no dia 21 de maio.

Neste primeiro momento, a comercialização dos bilhetes é exclusiva para sócios pagantes de mensalidade, além da torcida visitante. A depender do plano do associado, os valores dos ingressos podem chegar até R$ 80.

A venda para o torcedor alvirrubro está sendo feita através do site do sócio Mais Fiel do Nordeste. Já para os torcedores do São Paulo, a compra pode ser feita neste link.

Confira os valores:

Branco de Paz e 100% Timba

Vermelho/Gazzaneo: R$ 0

Hexa: R$ 0

Caldeirão: R$ 0

Cadeiras: R$ 0 (necessário também comprar ou alugar a cadeira)

Patrimonial ou contribuinte

Vermelho/Gazzaneo: R$ 48

Hexa: R$ 36

Caldeirão: R$ 0

Cadeiras: R$ 48 (necessário também comprar ou alugar a cadeira)

Vermelho de luta

Vermelho/Gazzaneo: R$ 64

Hexa: R$ 48

Caldeirão: R$ 0

Cadeiras: R$ 64 (necessário também comprar ou alugar a cadeira)

Remido e demais categorias com 50% de desconto

Vermelho/Gazzaneo: R$ 80

Hexa: R$ 60

Caldeirão: R$ 0

Cadeiras: R$ 80 (necessário também comprar ou alugar a cadeira)

Caldeirão

Caldeirão: R$ 0

Visitante

Inteira: R$ 160

Meia: R$ 80

Veja também