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Futebol Náutico inicia obra de novo campo sintético A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até 150 dias

O Náutico iniciou, nesta terça-feira (26), as obras do novo campo de grama sintética do Centro de Treinamento Wilson Campos. O projeto, executado em parceria com a patrocinadora TopField, contempla também a construção do sistema de drenagem e escoamento de água. O investimento é de R$ 2 milhões.

De acordo com o clube, o gramado seguirá os padrões oficiais exigidos pela Fifa. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até 150 dias, podendo haver alterações no cronograma em função das condições climáticas.

“A obra representa um avanço importante para a estrutura do nosso futebol. O novo campo vai melhorar a rotina de treinos da equipe principal, do futebol feminino e das categorias de base, além de valorizar o patrimônio do Clube”, afirmou o presidente do Náutico, Bruno Becker.

A primeira etapa será dedicada à terraplanagem e ao nivelamento do terreno. Em seguida, serão executados o contrapiso e a instalação dos alambrados. Na sequência, acontece a colocação do gramado sintético. A etapa final prevê a instalação das balizas e das marcações oficiais do campo.

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