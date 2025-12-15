A- A+

Futebol Pernambucano Náutico inicia pré-temporada com 20 atletas na reapresentação Demais atletas devem se reapresentar ao longo da semana; Junior Todinho chegará no dia 26 de dezembro

O Náutico deu início na pré-temporada de 2026 nesta segunda-feira (15). No Centro de Treinamento Wilson Campos, os atletas passaram por avaliações por parte dos departamentos de preparação física, fisiologia, nutrição, fisioterapia, médico, podologia e psicologia.

Neste primeiro momento, 20 atletas estiveram presentes e participaram de uma reunião de alinhamento, integração e planejamento, dando o pontapé inicial nos trabalhos do Timbu para o novo ano.

Comissão técnica do Náutico fez reunião com elenco alvirrubro - Foto: Divulgação/Rafael Vieira

Segue lista dos jogadores que se reapresentaram nesta segunda-feira no CT Wilson Campos:

Goleiros: Muriel e Nikollas (base)

Laterais: Arnaldo, Igor Fernandes e Luiz Paulo

Zagueiros: Fágner Alemão, Mateus Silva, Índio e Denis (base)

Volantes: Auremir, Wenderson, Samuel, Ramon, Guilherme (base) e Liedson (base)

Atacantes: Vinícius, Kayon, Rodrigo Leal, Kauã Moreira (base) e Kevyn (base)

Ainda ao longo desta semana, os atletas Guruceaga, Yuri Silva, Wanderson, Dodô, Samuel Otusanya e Paulo Sérgio também vão se reapresentar no CT para a pré-temporada. O atacante Junior Todinho chegará no dia 26 de dezembro.

Etapas

O principal objetivo da temporada passa pela disputa da Série B, mas antes disso, o Náutico jogará o Campeonato Pernambucano. O Timbu estreia dia 9 de janeiro, contra o Maguary, às 20h30, nos Aflitos. Os alvirrubros não disputarão em 2026 a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste.

Até a estreia oficial, a tendência é que o Náutico realize alguns jogos-treino. Para 2026, o clube terá uma mudança no departamento de futebol, com Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos dividindo o posto de treinador da equipe, no modelo de gestão técnica integrada.



Nesta terça-feira (16), o presidente Bruno Becker e os técnicos Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos estarão conceder coletiva de imprensa.

