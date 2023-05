Náutico inicia preparação para jogo contra São José-RS com dúvidas

A- A+

O Náutico não teve o início esperado na Série C. Após abrir o placar, o Timbu tomou a virada diante do Manaus, na última terça-feira (02), e largou com derrota na competição nacional. Sem tempo para uma recuperação hábil, a equipe pernambucana tem dúvidas para a estreia nos Aflitos, que acontece no próximo sábado (06) contra o São José-RS.

Depois da eliminação no Estadual, o Alvirrubro teve apenas dois jogos antes da estreia na terceira divisão, que foram contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Foram doze dias de intervalo entre a ida e volta. Com retorno ao Recife na última quarta (03), o Náutico inicia a preparação nesta quinta (04).

Um dos destaques do Náutico neste início de ano, o ponta Kayon foi substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Manaus. O jovem de 18 anos sofreu uma entorse no joelho direito e foi reavaliado no Recife, nesta quarta-feira (03). O resultado da reavaliação, porém, não havia sido divulgado até a publicação deste texto.

Artilheiro alvirrubro na temporada, o volante Souza sequer viajou para a capital do Amazonas por conta de um incômodo no joelho. O centroavante Jael também ficou de fora da viagem e foi poupado por um incômodo na coxa direita. Os dois jogadores estão em avaliação para saber se terão condições de iniciar a partida do fim de semana.

Uma boa notícia para o Náutico na estreia da Série C foram as estreias de Thiaguinho e Eduardo. Os dois jogadores foram elogiados pelo técnico Dado Cavalcanti, apesar do longo período de ambos sem jogar. O primeiro estava dez dias parados antes de se apresentar ao Náutico e sua última partida tinha sido no dia 8 de fevereiro, pelo Criciúma.

Eduardo estava treinando, mas sem ritmo de jogo. Antes de entrar na segunda etapa contra o Manaus, sua última aparição em um jogo oficial tinha acontecido pelo Vitória, no dia 22 de março.

"Entendo que as duas estreias foram positivas. Excluindo o resultado do jogo, precisamos levar coisas boas. Talvez as melhores são as duas estreias. Jogadores que vão contribuir muito para o restante do campeonato. Os dois saíram porque já estavam muito desgastados. Não tenho dúvidas que esses dois melhores condicionados vão contribuir na sequência do campeonato", comentou o treinador alvirrubro após a derrota para o Manaus.

Veja também

Tênis Alcaraz e Struff vão disputar final do Masters 1000 de Madri