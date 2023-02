Náutico inicia venda de ingressos para Clássico dos Clássicos contra o Sport

O Náutico iniciou nesta segunda (6) a venda online de ingressos para o Clássico dos Clássicos, sábado (11), contra o Sport, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. Os bilhetes do Setor Hexa sairão pelo valor de R$ 17,50 se forem adquiridos até 23h59 da quarta (8). O Sócio Mais Fiel do Nordeste tem um desconto ainda maior, pagando a partir de R$ 10,50.

