Náutico inicia venda de ingressos para decisão contra o São Bernardo; veja valores e como comprar

Com decisão marcada para o próximo sábado (26), nos Aflitos, o Náutico já abriu a venda de ingressos para o duelo contra o São Bernardo, e convoca a torcida alvirrubra para a partida, que vale vaga na fase de mata-mata da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu depende da vitória para se classificar e manter o sonho do acesso de pé.

Para isso, a expectativa é de casa cheia, e o clube promove, para os sócios em situação de pagamento regularizada, uma entrada a R$ 6 em qualquer setor. Já o público geral pagará entradas que variam entre R$ 10 e R$ 100, com possibilidade de compra de meia, que deve ser feita através deste link.



Confira, abaixo, os valores e setores disponíveis:

64 - Caldeirão; Valor: 1,00

Acesso: Portão A

65 e 66 - Hexa; Valor: 20,00 (inteira) e 10,00 (meia)

Acesso: Portão B 20,00 10,00 Internet

68 - Visitante; Valor: 40,00 (inteira) e 20,00 (meia)

Acesso: Portão D

Vermelho; Valor: 40,00 (inteira) e 20,00 (meia)

Acesso: Portão A - B

64 - Cadeiras; Valor: 100,00

Acesso: Portão A

