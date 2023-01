Náutico inicia venda de ingressos para jogo contra o Belo Jardim

A- A+

O Náutico iniciou nesta segunda (16) a venda de ingressos para o duelo da quarta-feira (18), contra o Belo Jardim, às 19h, nos Aflitos. No jogo passado, o Timbu empatou em 3x3 com o Santa Cruz, no Arruda.

No primeiro dia de vendas, o público geral tem 50% de desconto no setor Hexa, pagando R$ 12,50. Sócio Mais Fiel do Nordeste paga a partir de R$ 7,50 no mesmo setor até a hora do jogo. A venda de bilhetes físicos começará terça (17), às 9h, no Eládio de Barros Carvalho.

Bilheterias abertas pra Náutico x Belo Jardim! ️



Neste primeiro dia de vendas, o público geral tem 50% de desconto no setor Hexa, pagando R$ 12,50. Sócio Mais Fiel do Nordeste paga a partir de R$ 7,50 no mesmo setor até a hora do jogo.



pic.twitter.com/JON6Zl1L4P — Náutico (@nauticope) January 16, 2023

Veja também

Lesão Atacante Riquelmy tem lesão confirmada e desfalca Sport na Copinha