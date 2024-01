Náutico inicia venda de ingressos para jogo contra o Flamengo de Arcoverde

O Náutico divulgou nesta terça (9) os valores dos ingressos para o jogo contra o Flamengo de Arcoverde, domingo (14), nos Aflitos, contra o Flamengo de Arcoverde, pela estreia do Campeonato Pernambucano. Os preços variam entre R$ 10 e R$ 140. Confira os valores abaixo.

Setor Hexa: R$ 25,00 (inteira) e R$ 12,50 (meia)

Setor Vermelho: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Cadeiras: R$ 140,00

AGORA É COM VOCÊS: A BILHETERIA ESTÁ ABERTA!



Domingo tem estreia contra o Flamengo de Arcoverde e você já pode garantir o seu lugar no nosso primeiro jogo de . O preço do ingresso tá na faixa e todo mundo tá convocado pra reencontrar os Aflitos.



As bilheterias… pic.twitter.com/jb8awSo7Bf