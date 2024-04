A- A+

Futebol Náutico inicia venda de ingressos para mulheres, crianças e PCDs em jogo contra o Ypiranga Bilhetes custarão o preço único de R$ 5, com todo valor sendo direcionado ao tratamento de Thiaguinho, diagnosticado com a Distrofia Muscular de Duchenne (DMD)

O Náutico começou nesta terça (30) a venda dos ingressos para o jogo contra o Ypiranga, sábado (4), às 17h, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto terá presença apenas mulheres, crianças até 14 anos e pessoas com deficiência (PCDs) por conta de punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), sofrida pelos alvirrubros após confusão entre torcedores do clube e do Confiança, ano passado, no Batistão, também na terceira divisão.

Os ingressos custarão o preço único de R$ 5, com todo valor sendo direcionado ao tratamento de Thiaguinho, diagnosticado com a Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), uma doença neuromuscular genética caracterizada por um distúrbio degenerativo e irreversível no tecido muscular, atingindo, principalmente, a musculatura esquelética que reveste totalmente o esqueleto e se encontra fixada aos ossos.

As vendas acontecem no http://sociomaisfieldonordeste.com.br (sócias) e no http://futebolcard.com (público geral).

Em campo estará em jogo muito mais que os três pontos. Estará valendo a vida de uma criança de cinco anos, portador de uma doença rara, degenerativa e de difícil tratamento.



Os ingressos para Náutico x Ypiranga-RS custarão o preço único de R$ 5, com todo valor sendo direcionado… pic.twitter.com/yBU2ewfATa — Náutico (@nauticope) April 30, 2024

