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Futebol Náutico iniciará processo de modernização de iluminação dos Aflitos A primeira fase contempla a retirada dos refletores atuais, abrindo caminho para a instalação de um novo sistema em LED, com automação

O Náutico iniciará, a partir do dia 20 de abril, as obras de modernização do sistema de iluminação do Esportes da Sorte Aflitos. A primeira fase contempla a retirada dos refletores atuais e instalação de um novo sistema em LED, com automação. Os equipamentos têm chegada prevista para os próximos dias, divulgou o clube.

Segundo o Náutico, a modernização tem como objetivo "elevar o padrão de iluminação, além de proporcionar uma melhor experiência ao torcedor alvirrubro”. A nova tecnologia também garantirá maior eficiência energética e redução de custos operacionais.

"É mais um projeto estruturante advindo da negociação de naming rights do Estádio Esportes da Sorte Aflitos, onde buscamos melhorar toda a infraestrutura da nossa casa. A melhoria impacta diretamente a experiência do torcedor, além de qualificar as condições para atletas e transmissões”, comentou o diretor geral do Náutico, Luciano Leonídio.

Os equipamentos foram adquiridos junto à empresa Silicon, responsável pelo fornecimento e suporte técnico da operação. O cronograma prevê as etapas de desmontagem, instalação e ajustes finais do novo sistema.

A previsão de estreia da nova iluminação é no dia 8 de maio, quando o Náutico enfrenta o América-MG, às 21h, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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