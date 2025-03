A- A+

Futebol Náutico: investidores apresentam proposta da SAF ao Conselho Deliberativo Grupo, chamado de "Consórcio Timbu", pretende adquirir 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol do clube

O Conselho Deliberativo do Náutico se reuniu nesta terça-feira (11), na sede do clube, para ouvir a proposta do grupo que pretende adquirir 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Além de conselheiros e membros do Executivo, o encontro contou com Fernando Ferreira, da Pluri Consultoria, Thiago Ribeiro, um dos investidores, e do pentacampeão Cafu, que participou de forma remota.

A reunião não contou com Fransergio Bastos, outro integrante do grupo de investidores, por motivos de saúde. O Consórcio Timbu pretende destinar R$ 400 milhões ao futebol, incluindo base, feminino e futsal, além de R$ 250 milhões para quitar o pagamento de dívidas. Não houve espaço para votação contra ou a favor da venda da SAF - momento que acontecerá após o Conselho analisar todos os pontos apresentados na proposta.

A negociação envolve investimentos no futebol alvirrubro ao longo de pelo menos 10 anos, resolução do passivo do clube, melhorias no CT Wilson Campos, reforma do estádio dos Aflitos, modernização da sede social, entre outros investimentos. Não haverá venda de patrimônio do Náutico.

No encontro, os investidores apresentaram projeções para o clube nos próximos anos. Alguns pontos em destaque são o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro até 2029, reforma e modernização dos Aflitos, presença do Náutico entre os cinco clubes mais bem colocados no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e na lista dos 20 maiores em categorias de base no Brasil.

