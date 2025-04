A- A+

Futebol Arnaldo destaca preparação do Náutico para estreia na Série C diante do Itabaiana Timbu joga neste domingo (13), em Sergipe, pela primeira rodada da competição

O Náutico inicia neste fim de semana a caminhada na Série C do Campeonato Brasileiro. A estreia será domingo (13), contra o Itabaiana, no estádio Etelvino Mendonça, em Sergipe. Focado na luta pelo acesso à Série B, o lateral-direito Arnaldo reforçou a importância do período de preparação após o fim do Campeonato Pernambucano.

“A nossa preparação tem sido a melhor possível. Usamos bem esse tempo para trabalhar todas as valências que temos no nosso elenco, melhorar o que erramos no primeiro trimestre e dar sequência no que fizemos de bom para crescer durante a temporada”, afirmou.

Arnaldo também chama atenção para as dificuldades que a Série C costuma apresentar. O lateral ressaltou a força do adversário da estreia e defendeu uma abordagem concentrada, jogo a jogo.

“Agora, nosso foco é a Série C. Estamos estudando o Itabaiana, que é um time forte, foi finalista do seu estadual. Então, temos que entrar muito bem preparados e concentrados para fazer uma boa estreia, que é de suma importância para o início do Brasileiro. É um campeonato muito difícil, então vamos pensar jogo a jogo para conseguir alcançar nossos objetivos na competição”, completou.

