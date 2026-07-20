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Futebol Náutico: Jean Carlos comenta sobre protesto da torcida e vê chance de Dodô voltar a ser utilizado Meia destacou que jogadores devem responder cobrança dos torcedores com bons resultados e frisou que retorno do camisa 10, fora dos últimos jogos, pode ajudar o Timbu

No último domingo (19), dezenas de torcedores do Náutico foram ao Centro de Treinamento Wilson Campos para protestar contra o desempenho da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Os técnicos Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos eram os principais alvos das críticas, com faixas como "Fora Hélio e seu projeto!!!" e “500 mil no lixo”, essa última em alusão ao valor investido na comissão técnica. Em meio à cobrança, o meia Jean Carlos serviu de porta-voz dos atletas e destacou qual o papel da equipe para não deixar a má fase aumentar.

“O momento incomoda a todos, clube e torcida. Automaticamente, essas manifestações acontecem. O pessoal veio, fez toda a ponderação que achava necessário. Na saída, nós ouvimos o que eles (torcedores) tinham para dizer. Eles abordaram alguns jogadores e mostraram indignação. O que posso dizer é que lamentamos também. O que está no nosso controle é o trabalho. Temos de melhorar o que a gente não fez nos últimos jogos e colocar em prática o que temos treinado, estancando o mais rápido possível essas derrotas. O ambiente no futebol é bom quando tem vitória, mas não podemos deixar de acreditar e trabalhar”, afirmou.

O meia também comentou sobre os atrasos salariais no Náutico. O Timbu tem acertado rescisões contratuais com alguns atletas para reduzir a folha de pagamento do futebol, além de buscar recursos para quitar os vencimentos que estão pendentes. “Claro que isso incomoda qualquer trabalhador, é normal. O clube está correndo atrás para organizar o mais rápido possível e isso não está influenciando no trabalho”, salientou.

Jean Carlos também abriu o jogo sobre como está a situação do meia Dodô dentro do elenco alvirrubro. O jogador ficou fora dos últimos jogos após faltar a um treinamento na semana retrasada alegando questões de saúde - versão desmentida pelo técnico Hélio dos Anjos, que apontou a ausência como uma intenção do atleta de conseguir a saída do Timbu. O camisa 10 recebeu proposta do futebol sul-coreano, mas os alvirrubros optaram por exercer o poder de compra do meia, que pertence ao Coimbra/POR, para mantê-lo nos Aflitos.

“Os atletas carregam uma responsabilidade muito grande, com muita gente. No futebol, você sempre está buscando coisas novas para você e para a família. É normal, quando você faz uma boa temporada, chegar proposta. Seria hipocrisia dizer que isso não mexe com a cabeça do jogador. Toda essa pressão leva você a cometer alguns erros. Ele sem dúvida estava pensando algo para ele e para a família e teve essa vontade de sair do clube”, iniciou.

“Conversamos com o grupo e com a comissão técnica. Ele é uma peça importante para a gente. Sei que o torcedor fica chateado de o cara querer sair do clube, mas também precisamos ouvir o que o atleta tem a dizer. Isso já aconteceu comigo, com outros atletas e vai continuar acontecendo quando alguém recebe uma proposta. O que posso dizer é que ele está disposto a voltar e ajudar o clube”, concluiu.

O Náutico volta a campo nesta quarta-feira (22), contra o Londrina, no Esporte da Sorte Aflitos. O Timbu é o 14º colocado, com 21 pontos. O Tubarão é o 16º, com 20.

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