Reforço Alvirrubro Náutico: Jeferson Romário é o mais novo goleiro do Timbu Vindo do Operário-PR, arqueiro chega com contrato até outubro de 2024

Pensando na temporada de 2024, o Náutico reforça o elenco na posição de goleiro. Nesta segunda-feira (04), o clube anunciou o novo contratado, Jeferson Romário, atleta de 29 anos, que na última temporada defendeu a camisa do Operário-PR. O arqueiro chega com contrato até outubro do próximo ano.

Em 2023, a posição teve um grande dono, o goleiro Vágner, uma das poucas unânimidades da última temporada alvirrubra. Para fazer concorrência na temporada que vem, o Náutico trouxe Jeferson Romário, atleta com experiência na disputada da Série C.

Jeferson acumula passagens principalmente por times do Estado de São Paulo, como: Grêmio Osasco, Oeste, Osasco Audax e Mirassol, onde conquistou a Série D em 2020 - participando ativamente em 19 partidas da campanha - e a Série C de 2022.

O goleiro Jeferson Romário, que estava no Operário-PR, é o novo arqueiro do Náutico. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/B87jBOQzPc — Náutico (@nauticope) December 4, 2023

Na última temporada, o goleiro fez parte do elenco do Operário de Ponta Grossa. Mas não teve muitas oportunidades e atuou apenas uma vez, numa partida realizada em fevereiro, pela disputa da primeira fase do Campeonato Paranaense.

Outro reforço

A chegada de Jeferson é mais uma anunciada nesta segunda-feira. Mais cedo o Náutico já havia anunciado a chegada de Igor Pereira, volante de 25 anos, que chega do Pouso Alegre . O meio campo chega com contrato até 2025.

