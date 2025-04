João Maistro vê Náutico como favorito ao acesso à Série B: "Vamos fazer de tudo"

A- A+

Recém-contratado para reforçar o sistema defensivo do Náutico, o zagueiro João Maistro, de 24 anos, foi oficialmente apresentado na manhã desta sexta-feira (11), no CT Wilson Campos. O defensor, que iniciou a temporada no Atlético-GO, detalhou sua chegada ao Timbu e destacou a boa recepção por parte do grupo e da comissão técnica.



“Quando chegou a proposta do Náutico, eu e meu empresário não pensamos duas vezes. Estávamos buscando um time de tradição, com essa camisa, com esse peso. É muito bom para a minha carreira estar em um clube desse, então não pensamos duas vezes em aceitar e vir para cá”, disse o jogador.





“Fui muito bem recebido por todos os atletas, por parte da comissão e diretoria também. Todo mundo me recebeu muito bem e tem me tratado muito bem aqui”, comentou.



Ao lado de Rayan, Léo Coltro, Carlinhos, Felipe Santana e Odivan, Maistro passa a compor a zaga alvirrubra para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Com rodagem na competição — atuando pelo Londrina em 2024 —, o zagueiro analisou o nível atual do torneio e colocou o Náutico entre os favoritos ao acesso.



“[A Série C] este ano está muito mais competitiva, acho que a evolução que teve foi muito grande. Tem muitos atletas de qualidade jogando a competição, muitos times competitivos que caíram e vão brigar para subir também. Mas vejo o Náutico como um favorito ao acesso e a gente vai fazer de tudo para isso daí se concretizar”, pontuou.



Com o nome já regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Maistro está apto para entrar em campo.

Em relação à parte física, garantiu estar em boas condições e se colocou à disposição do técnico Marquinhos Santos para a estreia na Série C. Seu último jogo oficial foi no dia 8 de março, no empate por 2x2 diante do Anápolis, pela ida da semifinal do Campeonato Goiano.



“Fisicamente, eu estou muito bem. Eu vinha treinando lá no Atlético antes de me apresentar aqui, fiquei poucos dias parado. Então, a minha condição física está muito boa. Se o Marquinhos precisar, eu estou pronto para jogar”, finalizou.



Série C



O Náutico inicia sua caminhada na Série C neste domingo (13), diante do Itabaiana, às 16h, no Mendonção, em Sergipe.

Veja também