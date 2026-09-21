Náutico joga mal e é facilmente superado pelo Cuiabá fora de casa pela Série B
Equipe pernambucana chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer na competição nacional
Após acumular uma sequência positiva de oito partidas, o Náutico chegou, nesta sexta-feira (21), ao terceiro jogo consecutivo sem vitória na Série B. Desta vez, em visita ao Cuiabá, o Alvirrubro foi facilmente superado pelo placar de 3x0, na Arena Pantanal, pela 29ª rodada.
O resultado segurou o Timbu na 14ª colocação, com 38 pontos. São oito pontos a mais que o Avaí, time que abre a zona de rebaixamento, e oito pontos a menos que o Atlético-GO, primeira equipe do G-6. O Cuiabá, por outro lado, subiu para a 10ª posição, com 43 pontos.
Não é exagero afirmar que o primeiro tempo foi totalmente dominado pelo Dourado. Foram 17 finalizações dos donos da casa contra apenas três do Timbu. Em menos de 15 minutos, o time da casa já havia criado boas chances com David Migue, Fábio Gomes e Jean Dias.
Espaçado e com muitos erros de passe, o Náutico via o Cuiabá entrar com facilidade em sua área. Não à toa, aos 32 minutos, após demorada troca de passes, Jean Dias cruzou da esquerda e Lorenzo apareceu como elemento surpresa na área, para cabecear no contrapé de Muriel e abrir placar.
Depois do tento, o clube pernambucano tentou responder, mas sem sucesso. Aos 40 minutos, Kauã Maranhão chutou com perigo à meta de João Carlos. Em seguida, Igor Fernandes assustou em cabeçada que passou rente ao poste esquerdo.
Responsável por comandar a equipe nesta sexta, Guilherme dos Anjos lançou Arnaldo, Pato Nuñez e Júnior Todinho na volta do intervalo. As alterações fizeram o Timbu voltar em outra rotação, com direito a bola na trave, em tentativa de gol olímpico de Jean Carlos.
Aos seis minutos, no entanto, o time mato-grossense castigou o clube da Rosa e Silva. Kauan Cristtyan recebeu bom passe de Fábio Gomes e tocou sob Muriel.
Sem forças para reagir, o Náutico ainda levou o terceiro, aos 17 minutos. Muriel defendeu chute de Igor Inocêncio, e no rebote Kauan Cristtyan fez mais um. Aos 30 minutos, a derrota quase virou goleada, mas Raul parou no travessão.
Ficha do jogo
Cuiabá 3
João Carlos; João Basso, Calebe e Vitor Mendes; Igor Inocêncio (Rodrigo Rodrigues), Raul, David Miguel (Wesley Dias) e Lorenzo; Kauan Cristtyan (Ramon), Fábio Gomes (Pedro Henrique) e Jean Dias (Eliel). Técnico: Eduardo Barros.
Náutico 0
Muriel; Reginaldo (Arnaldo), Wanderson, Betão e Igor Fernandes; Auremir (Pato Nuñez), Wenderson e Jean Carlos (Danielzinho); Vinícius, Borasi (Júnior Todinho) e Kauã Maranhão (Derek). Técnico: Guilherme dos Anjos
Local: Arena Pantanal (Cuiabá/MT)
Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE).
Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Anderson da Silva Rodrigues (CE).
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).
Gols: Lorenzo, aos 32' do 1T, Kauan Cristtyan, aos 6' e aos 17' do 2T (CUI)
Cartões amarelos: Júnior Todinho, Wanderson (NAU)