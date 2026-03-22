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Série B Náutico joga mal e perde para Criciúma em estreia na Série B Diante de pouco mais de 7 mil torcedores, nos Aflitos, Alvirrubro iniciou a Segundona com o pé esquerdo

Após duas semanas de preparação para a estreia na Série B, o Náutico voltou a apresentar o fraco futebol que culminou no vice-campeonato estadual. Neste domingo (22), sob vaias dos 7.442 alvirrubros nos Aflitos, o Timbu fo derrotado pelo Criciúma, por 1x0, pela primeira rodada da competição nacional. O gol do Tigre foi anotado por Waguininho. Os pernambucanos ainda perderam Samuel expulso no início da segunda etapa.

O revés deixou o Timbu provisoriamente na 18ª colocação. A equipe dirigida por Hélio dos Anjos volta a entrar em campo no dia 1º de abril, uma quarta-feira, às 19h, diante do Atlético-GO, no Antônio Accioly.

O jogo

Em meio ao interesse do Cuiabá e o pedido de aumento salarial, Paulo Sérgio sequer foi relacionado por Hélio dos Anjos para a partida. Vinícius foi o escolhido para fazer o papel de centroavante. A escolha, no entanto, não surtiu qualquer efeito. Nos 45 minutos iniciais, o Náutico teve uma atuação bem abaixo da crítica e foi vaiado em diferentes momentos pelo torcedor.

Melhor em campo, o Criciúma foi recompensado ainda no início do confronto. Logo aos sei minutos, Marcelo Hermes acertou bom cruzamento da esquerda e Waguininho cabeceou com estilo, sem chances para Muriel, para abrir o placar.

Sem criação, o Timbu só veio incomodar o goleiro Alisson, aos 41 minutos. Wenderson arriscou de longe e o arqueiro fez bela defesa para evitar o empate. Logo depois, foi a vez de Vitinho receber passe de Yuri Silva e mandar por cima da meta catarinense.

Expulsão breca reação

Na volta do intervalo, Hélio optou por acionar Betão e Léo Jance nas vagas de Igor Fernandes e Yuri Silva. A esperança por uma reação após as mudanças foi por água abaixo logo aos dois minutos, quando Samuel recebeu cartão vermelho. O volante deu uma dura entrada em Marcinho. Em um primeiro momento, o árbitro deu apenas amarelo. Em seguida, no entanto, com auxílio do VAR, o camisa 41 alvirrubro acabou sendo expulso.

Com um a mais em campo, o Criciúma soube controlar as ações e por pouco não ampliou ainda aos sete minutos. Sozinho, Diego Gonçalves perdeu boa oportunidade de cabeça. Sem reação, o Náutico pouco produziu na busca pelo resultado de igualdade.

Ficha do jogo

Náutico 0

Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Igor Fernandes (Betão) e Yuri Silva (Léo Jance); Samuel, Wenderson e Vitinho (Ramon); Dodô (Marcos Rosa), Vinícius e Juninho (Felipe Cardoso). Técnico: Hélio dos Anjos.

Criciúma 1

Alisson; Rodrigo, César Martins, Bruno Alves e Marcelo Hermes; Marcinho (Willean Lepo), Jean Irmer (Felipe Mateus), Eduardo (Thiaguinho), Otero (Diego Gonçalves) e Jhonata Robert (João Carlos); Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira (ambos de MG)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Gols: Waguininho, aos 6' do 1T (CRI)

Cartão amarelo: Igor Fernandes, Arnaldo, Vinícius (NAU); Eduardo, Bruno Alves, Thiaguinho (CRI)

Cartão vermelho: Samuel (NAU)

Público: 7.442 torcedores

Renda: R$ 237.933,00

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