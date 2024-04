A- A+

Futebol Náutico joga mal, mas arranca empate no fim diante do São Bernardo Estreia na Série C, em um Aflitos sem torcida, teve um Timbu apático, ficando apenas no 1x1; próximo compromisso é diante do ABC, no Frasqueirão

Um estádio vazio, um futebol semelhante e um empate que, se não frustra por completo devido ao cenário do jogo, também passa longe de agradar. Atuando sem torcida nos Aflitos, o Náutico ficou apenas no 1x1 com o São Bernardo, neste domingo (21), na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. Os paulistas marcaram com Silvinho, enquanto os pernambucanos balançaram as redes com Paulo Sérgio. O próximo compromisso é no dia 27 de abril, contra o ABC, no Frasqueirão.





O jogo



Em um Aflitos sem torcida, o Náutico iniciou sua caminhada na Série C 2024 justamente contra o adversário que enfrentou na despedida da edição anterior - algoz da eliminação precoce na primeira fase. Para apagar as lembranças amargas do passado, o Timbu tentou pressionar o São Bernardo, mas ficou preso na marcação paulista.



“Um time mais próximo e, com a bola chegando ao meio, será totalmente direto, buscando o gol adversário, seja com tabela, passe longo ou profundidade. Queremos estar a maior quantidade de vezes próximos à área adversária”. Foi assim que o técnico Mazola Júnior apontou como seria o Náutico no comando dele na estreia da Série C. Passado alguns minutos, o que foi visto no Aflitos em nada parecia com a previsão.



À beira do gramado, o treinador não escondia a insatisfação com o futebol apresentado pelo time. O São Bernardo jogava com espaço pelo meio e quase marcou de fora da área em chute de Davi Gabriel. Lento e sem criatividade, os alvirrubros apresentaram um futebol abaixo do ideal para ir ao intervalo com a vantagem no placar.



O Náutico voltou melhor no segundo tempo, mas ainda pecava na hora do passe final. Cléo Silva e Gustavo Maia tinham dificuldades de criar tabelas com Paulo Sérgio. Do outro lado, aos 11, Vagner foi cobrado a fazer ótima defesa em cobrança de falta que Kayke desviou de cabeça. Precisando melhorar a armação da equipe, Mazola sacou Patrick Allan e colocou Thiago Lopes, além de tirar Arnaldo, que pediu para ser substituído, e acionar o zagueiro Joecio.



Placar aberto



Minutos depois, o São Bernardo abriu o placar. Guilherme Matos derrubou João Carlos na área. Pênalti que Silvinho cobrou para fazer 1x0. O Náutico precisava reagir para buscar o empate, mas o gol parece ter tirado o pouco do ânimo que existia nos alvirrubros. O time paulista ficou mais próximo de ampliar do que o Timbu de igualar o resultado.



Quando a esperança já estava próximo do fim, o Náutico ganhou sobrevida no jogo. Aos 39, Wendel Lessa cobrou escanteio, Paulo Sérgio pegou de primeira e deixou tudo igual nos Aflitos. Nos acréscimos, o Timbu quase tomou o segundo, em cabeçada de João Carlos que Vagner salvou. No final, saiu de campo com um ponto na bagagem.

Ficha técnica



Náutico 1

Vagner; Arnaldo (Joecio), Guilherme Matos, Rafael Vaz e Diego Matos; Sousa, Marco Antônio (Wendel Lessa) e Patrick Allan (Thiago Lopes); Cléo Silva (Leandro Barcia), Gustavo Maia (Thalissinho) e Paulo Sérgio. Técnico: Mazola Júnior



São Bernardo 1

Alex Alves; Hugo (Victor Ricardo), Helder Maciel, Alan Santos e Rafael Forster; David Gabriel, Lucas Lima, Romisson (João Ramos) e Lucas Tocantins (João Diogo); Silvinho (Wesley Dias) e Kayke (João Carlos). Técnico: Ricardo Catalá



Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: André Ricardo Martins (PR). Assistentes: Wagner Junior Bonfim Ledo e Roberto Rivelino dos Santos Junior

Gols: Silvinho (aos 21 do 2ºT) e Paulo Sérgio (aos 39 do 2ºT)

Cartões amarelos: Arnaldo, Rafael Vaz, Guilherme Matos (N); Rafael Foster, Kayke, Alan Santos (S)

Veja também

Futebol Liverpool vence na visita ao Fulham e é líder do Inglês ao lado do Arsenal