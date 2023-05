A- A+

NÁUTICO Náutico joga mal nos Aflitos e empata sem gols com o América-RN, vice-lanterna da Série C A vitória foi a terceira em três jogos em que o alvirrubro atuou em casa no campeonato

O Náutico recebeu o América-RN, neste sábado (27), pela 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e não conseguiu brilhar diante dos seus torcedores nos Aflitos. Por mais que tivesse vencido as duas partidas que disputou em casa no campeonato até aqui, contra o Mecão não teve o mesmo desempenho e a partida terminou empatada em 0 a 0.

Com o resultado, o Timbu chegou a sete pontos e perdeu a chance de entrar no G-8 da competição. Já o América-RN chegou a dois pontos e segue ocupando a zona de rebaixamento, na 19ª colocação.

O Náutico se prepara agora para encarar, fora de casa, o Pouso Alegre, no próximo sábado (03/06), às 16h30. Já o América-RN receberá o Operário um dia antes, na sexta (02/06), às 20h.

A partida começou com domínio do Náutico, trocando passes e, pouco a pouco, chegando à área adversária. Aos quatro minutos, o Timbu conseguiu levar perigo pela primeira vez. Após bela trama pelo lado direito, Victor Ferraz colocou a bola na área, Paul Villero escorou e Gabriel Santiago, com um zagueiro em seu encosto, quase abriu o placar com um cabeceio que passou perto do travessão.

A partir daí, o América equilibrou mais a partida, passou a controlar mais a bola e avançar mais, impedindo que o Náutico tivesse boas chances.

Ainda assim, embora os times pressionassem e tentassem controlar a bola, não conseguiram chegar à zona de perigo. Com isso, o primeiro tempo acabou morno e empatado sem gols.



Intervalo

Precisando mostrar serviço para os torcedores que compareceram aos Aflitos, o Náutico entrou para o segundo tempo com o compromisso de abrir o placar. Logo aos dois minutos, Jean Mangabeira arriscou de fora da área, a bola passou longe, mas sua atitude rendeu aplausos dos alvirrubros no estádio, que pediam mais agressividade.

Aos 11 minutos, o Náutico conseguiu trabalhar bem a bola pelo lado direito, de pé em pé, mas Victor Ferraz, que precisava concluir a jogada com um cruzamento na área para Jael tentar marcar, não conseguiu efetuar o passe para o atacante e o zero seguiu no placar.

Apesar da pressão do Náutico, as 16 minutos, o América-RN teve a melhor chance do jogo até ali. Após bela bola enfiada de Elvinho entre os zagueiros do Timbu, Wallace Pernambuco saiu cara a cara com o goleiro Vágner, que fez grande defesa para impedir o gol do Mecão.

Aos 18, o Náutico respondeu. Gabriel Santiago recebeu na entrada da área e chutou forte, colocado, forançando bela defesa do goleiro Bruno, que se esticou todo e mandou a bola para a linha de fundo.

Com o jogo mais animado, aos 22, a estrela do goleiro Vágner brilhou mais uma vez. Wallace PE fez belo corta-luz, deixou Elvinho livre na entrada da área e o arqueiro do Timbu fez mais uma grande defesa para impedir o primeiro gol do América.

Aos 26 minutos, mais perigo para o Náutico. Elvinho, de fora da área, soltou a bomba, e Vágner, o nome do jogo, fez mais uma boa defesa para manter o placar no zero.

Aos 42 minutos, a chance mais clara da partida partiu do América. Após cobrança de escanteio, Jean Pierre subiu mais que todos, cabeceou forte e a bola beijou a trave do goleiro Vágner, vendido no lance.

Após isso, a pressão do América persisitiu, mas sem efetividade, e a partida terminou como começou: empatada em 0 a 0.

FICHA DO JOGO:

Náutico 0

Vágner, Diego Ferreira, Denilson (Danilo Cardoso), Odivan e Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza e Victor Ferraz (Eduardo); Gabriel Santiago (Alisson Santos), Paul Villero e Jael (Júlio). Técnico: Otávio Augusto

América-RN 0

Bruno Pianissolla; Alan Sales, Jean Pierre, Alan Ferreira e Rael (Iago); Kaio Nunes (Elvinho), Vini Guedes e Rodriguinho; Luiz Paulo, Fauver Frank (Gabriel Silva) e Wallace Pernambucano. Técnico: Thiago Carvalho

Estádio: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

Cartões amarelos: Jael, Richarles (Náutico) | Rodriguinho (América-RN)

Público: 8.833 pessoas

Renda: R$ 136.354,00





