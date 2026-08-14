Náutico joga mal, tem dois expulsos e fica no empate com a Ponte Preta
Macaca abriu o placar com Brandão e Borasi marcou para os alvirrubros, garantindo o 1x1 no Moisés Lucarelli
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O jogo da frustração. Para o Náutico, a de não vencer o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Para a Ponte Preta, a de abrir o placar no Moisés Lucarelli e depois ceder o empate, não tendo forças para reagir nem mesmo quando o adversário teve dois jogadores expulsos. O resultado de 1x1 foi ruim para ambos. A Macaca segue na lanterna e o Timbu viu a distância para a zona de rebaixamento ficar ainda mais perigosa.
O jogo
De Léo Índio para Arnaldo, que passou para Borasi, que devolveu para Arnaldo, antes de o lateral cruzar para Derek. De pé em pé, saindo do lado esquerdo até o direito, o Náutico construiu a primeira grande chance da partida. A cabeçada do atacante passou perto da trave de Vinícius.
O lado esquerdo da defesa da Ponte era o maior ponto fraco dos mandantes e o Náutico passou a investir por lá. Aos 15, Wenderson avançou bem pelo setor e chutou cruzado. Vinícius espalmou e Derek, livre na área, isolou.
Ao adiantar a marcação, era natural o Náutico também dar espaços ao adversário. Na primeira boa chegada da Ponte, Brandão recebeu na entrada da área e bateu por cima do gol.
Assim como Derek, Brandão também teve uma segunda oportunidade de marcar. A diferença é que o jogador da Ponte não desperdiçou. Bem posicionado entre os marcadores alvirrubros, o atacante saiu na cara de Muriel e tocou com categoria para fazer 1x0.
Com Ryan e Pato Nunez nas vagas de Igor Fernandes e Léo Índio, o Náutico voltou mais ofensivo para o segundo tempo. De falta, Jean quase marcou um golaço, mas parou no goleiro da Ponte. Minutos depois, o mesmo camisa 10 teve outra bola parada, acertando as redes pelo lado de fora. A Ponte também deu trabalho a Muriel, com finalizações perigosas de Brandão e Élvis.
Reação
Em um jogo com chances para os dois lados, era certo que mais algum gol sairia. Para a felicidade dos pernambucanos, Borasi usou o peito para desviar chute de Wenderson e deixar tudo igual.
A pressão do Náutico pela virada sofreu um baque aos 37 minutos, quando Pato Nuñez recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Ainda assim, o Timbu seguiu mais próximo do gol. Acontece que o que estava ruim piorou nos acréscimos quando o time perdeu mais um atleta após cartão vermelho recebido por Betão. No fim, o 1x1 decepcionou alvirrubros e alvinegros.