Náutico: Júnior Todinho passa por procedimento no joelho e será desfalque no início da Série B
Prazo estimado para o retorno do atacante alvirrubro aos treinamentos é de 20 dias
Em meio à expectativa da estreia na Série B contra o Criciúma neste domingo (22), o Náutico informou, na manhã desta quarta-feira (18), que o atacante Júnior Todinho realizou um procedimento no joelho esquerdo e deve desfalcar a equipe alvirrubro nas primeiras rodadas do torneio.
Segundo o departamento médico do clube, o jogador foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo para reparo de estruturas articulares.
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"O procedimento foi realizado com sucesso, sem qualquer intercorrência, e o atleta já iniciou o protocolo de reabilitação sob acompanhamento do departamento de fisioterapia do Clube", afirmou.
De acordo com a nota divulgada nas redes sociais do Timbu, o prazo estimado para retorno aos treinamentos é de 20 dias. No entanto, o tempo pode variar de acordo com a evolução clínica e física do atleta.
"O clube seguirá prestando toda a assistência necessária ao jogador ao longo do processo, com o objetivo de garantir uma recuperação plena", completou o texto.
Desde a sua chegada no Náutico este ano, Júnior Todinho participou de 8 jogos e marcou 1 gol.
Comunicado: Júnior Todinho— Náutico (@nauticope) March 18, 2026
O departamento médico do Clube Náutico Capibaribe informa que o atacante Júnior Todinho foi submetido, na última segunda-feira (16), a uma artroscopia no joelho esquerdo para reparo de estruturas articulares.
O procedimento foi realizado com sucesso,… pic.twitter.com/aEn1vvXR7o