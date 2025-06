Náutico obtém decisão favorável da Justiça que impede venda da sede dos Aflitos em leilão

O Náutico teve uma notícia positiva em relação ao seu patrimônio, nesta segunda-feira (2). O Timbu recebeu uma decisão favorável do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) que impede a venda da sede em leilão.

O Náutico voltou a ter problemas na Justiça envolvendo a alienação da sede por conta de dívidas fiscais. Esses débitos não entraram no plano de recuperação judicial que o clube está passando.

A informação foi divulgada pela diretora jurídica do Alvirrubro, Mirelly Chiappetta, por meio da assessoria do clube.

De acordo com a diretora jurídica, o argumento do Náutico para impedir o leilão da sede é que o local é um bem essencial.

"O departamento jurídico do clube, junto aos seus escritórios terceirizados, conseguiu uma decisão favorável que impede a alienação da sede no leilão. Foi interposto um agravo de instrumento junto ao TRF da 5ª região [Tribunal Regional Federal da 5ª Região] e o desembargador relator acatou nosso argumento no sentido de que a sede é um bem essencial. Em razão disso, não pode ser alienado uma vez que compromete a atividade fim do clube, bem como a recuperação judicial", explicou Mirelly Chiappetta.