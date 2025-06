A- A+

Futebol Náutico: Kayon relata "logística muito complicada" para enfrentar Tombense, em Minas Gerais Partida será realizada no próximo domingo (29), pela 10ª rodada da Série C

O Náutico terá uma série de dificuldades no seu próximo jogo, no domingo (29), contra a Tombense. Além de enfrentar um adversário que está brigando por uma vaga no G8 da Série C, o Timbu também terá que superar uma viagem desgantante até Tombos, cidade da Zona da Mata Mineira.

Kayon, atacante alvirrubro, falou nesta terça-feira (24), sobre a difícil logística que o elenco deve enfrentar, mas que confia num resultado positivo.

"Realmente é uma logística muito complicada, mas sei que o pessoal do clube, junto com toda a direção, está observando a melhor organização possível para que a gente possa chegar lá bem treinado e com um período bom de descanso", iniciou.

A um ponto do Ituano, primeiro time dentro da zona de classificação à segunda fase, o jogador do Timbu revelou que entende essa partida como a oportunidade ideal para entrar no G8.



"Eu creio que vai ser de suma importância esse jogo. Acredito ser a oportunidade ideal para a gente vencer e entrar no G8, que é o nosso principal objetivo dentro de todo nosso parâmetro de trabalho. Respeitamos o nosso adversário, mas estaremos sempre buscando o nosso objetivo principal", afirmou



Treinamentos

Com a parada da disputa da Série C para os festejos juninos, o Náutico teve um período maior para se preparar, cerca de 13 dias da última partida, na vitória por 2x1 contra o Maringá, para o próximo confronto contra a Tombense. Kayon relata que o Timbu está utilizando o momento para fazer ajustes na equipe

"Creio que isso está sendo de suma importância para a gente poder ajustar o que tem que ser ajustado, corrigir aquilo que não foi executado da melhor maneira possível. Podemos trabalhar de maneira setorial, acho que está sendo muito importante para o professor trabalhar, ajustar o que tem que ser ajustado e a gente ir muito forte para esse jogo da Tombense, indo em busca da vitória e para entrar no G8", refletiu.



