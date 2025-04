Náutico atualiza situação de Kuki, internado após AVC: "respondendo bem aos medicamentos"

A- A+

Levado ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, no centro do Recife, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), na noite da última segunda-feira (21), o ex-jogador do Náutico, Kuki, tem respondido bem aos medicamentos.

Conforme atualização médica do clube na tarde desta terça-fera (22), o ex-atacante passou por uma bateria de exames durante a manhã. Ele tem se comunicado normalmente com a equipe médica, mas continuará sendo observado e acompanhado pelo vice-presidente médico alvirrubro, Múcio Vaz.

Durante a madrugada, segundo nota do próprio clube, Kuki havia realizado tomografia para constatar o acometimento e estava consciente. Ele foi medicado, com a pressão arterial controlada e orientado.

A expectativa é que novas atualizações sobre o quadro de saúde do ídolo alvirrubro sejam repassadas pelo Náutico nas próximas horas.

Histórico

Kuki é o terceiro maior artilheiro da história do Náutico, com 184 gols, atrás de Fernando Carvalheira (185) e Bita (223). O jogador foi campeão pernambucano pelo Timbu em 2001, 2002 e 2004, participando também da campanha do acesso à Série A, em 2006.

Veja a nota oficial do Náutico

BOLETIM MÉDICO: O ídolo Kuki, que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico nesta segunda-feira (21), está bem, com a pressão arterial controlada e medicado.

Kuki segue internado e, na manhã desta terça-feira (22), realizou uma nova bateria de exames de imagem.

Ele vem respondendo bem aos medicamentos e se comunica com a equipe médica normalmente. Kuki continuará em observação e sendo acompanhado pelo vice-presidente médico alvirrubro Múcio Vaz.

Seguimos mandando toda energia positiva para você, ídolo!

