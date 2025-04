Esposa tranquiliza torcida do Náutico sobre situação de Kuki e agradece carinho recebido

A- A+

O ex-atacante do Náutico, Kuki, segue internado no Hospital Português, no Recife, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, na noite da última segunda-feira (21). Nesta sexta (25), através das redes sociais do clube, a esposa do ídolo alvirrubro falou sobre a situação do marido.

Grávida, Vanessa de Paula está à espera de 'Heleninha', filha do casal. Ela agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido e tranquilizou os torcedores. Segundo Vanessa, diante do quadro clínico de Kuki, o ex-jogador tem evoluído.

"Queria primeiro agradecer a todos vocês por toda a força que a gente tem recebido. São muitas mensagens, não estou conseguindo dar conta de responder a todo mundo. Sei que está todo mundo aflito, querendo saber, ter notícias dele, mas, graças a Deus, Kuki vem evoluindo dentro do cenário dele", iniciou.

"É um quadro que exige atenção, mas ele está sendo muito bem tratado, está com uma equipe maravilhosa, que está dando uma ótima assistência. Ele vem evoluindo, e agradeço por vocês continuarem nas orações, mandando toda essa energia positiva para a recuperação dele", seguiu.

Vanessa aproveitou para reforçar o apoio que tem recebido do hospital e também do Náutico. De acordo com o clube, Kuki está consciente e conversando com todos.

Torcida, esse vídeo aqui é para tranquilizar você e fazer um pedido.



Kuki segue evoluindo, conversando com todos e consciente.



O que ele mais precisa de você, neste momento, é da sua energia positiva, da sua torcida e das suas orações. Toda assistência necessária já vem sendo… pic.twitter.com/0V9IKbbD8G — Náutico (@nauticope) April 25, 2025

Veja também