Náutico Com direito à estátua, Náutico anuncia série de ações em prol da recuperação de Kuki Nesta segunda-feira (16), contra o Maringá, nos Aflitos, o ex-jogador estará presente e será homenageado pelos atletas do atual elenco

Com direito à estátua, o Náutico anunciou, na noite desta sexta-feira (13), uma série de ações voltada para apoiar a recuperação do ex-atacante Kuki. O ídolo alvirrubro ficou internado entre abril e maio por conta de um acidente vascular cerebral (AVC).

Chegou a hora de retribuir tudo o que você já fez, Kuki! Este é o momento de nos unirmos em torno de um único objetivo: a sua recuperação.



Anunciamos hoje seis ações que serão realizadas ao longo das próximas semanas, todas voltadas para apoiar a recuperação do nosso Baixinho.… pic.twitter.com/So3BULFksA — Náutico (@nauticope) June 13, 2025

Segundo o Náutico, ao todo, seis ações serão realizadas ao longo das próximas semanas, com o intuito de ajudar na recuperação do ex-jogador. Diante do Maringá, nesta segunda-feira (16), pela Série C, Kuki estará presente nos Aflitos.

Na ocasião, todos os jogadores vão entrar em campo com o nome "Kuki" nas costas. Posteriormente, as camisas serão leiloadas e o valor será destinado à recuperação do ídolo.

Além desta ação, outras cinco serão voltadas para homenagear o "Baixinho", confira abaixo.

- Placas de campo personalizadas para jogos nos Aflitos (placas serão feitas por patrocinadores e o valor será destinado ao ex-jogador);

- Lançamento de camisa retrô comemorativa referente aos anos de Kuki como jogador;

- Leilão de um item histórico de Kuki;

- Jantar "A Camisa 11" + apresentação da estátua de Kuki que será construída na sede;

- Hotsite especial para Kuki no site oficial do clube, com conteúdos com o ídolo alvirrubro e prestação de contas da campanha.

