Futebol Náutico lança campanha de arrecadação por pix para doações da torcida Intuito do clube é levantar recursos para ajudar no futebol, de olho na luta pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico divulgou nesta quinta-feira (3) uma campanha de arrecadação de dinheiro por meio de doações da torcida via pix. Chamada de "Nós por nós", o projeto tem o intuito de ajudar a levantar recursos para o futebol, de olho no maior objetivo de 2025: o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

O torcedor pode comprar cotas de R$ 4,99 e concorrer ao prêmio de R$ 100 mil ao final do sorteio. Quem adquirir 50 cotas (R$ 250 no total) até o meio-dia deste sábado (5) vai ganhar um ingresso no setor Vermelho para o jogo do Náutico contra o Floresta, nos Aflitos, pela Série C, além de participar de um sorteio de um iPhone 16 ProMax.

