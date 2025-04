Náutico lança campanha pedindo doações para Kuki

A- A+

Leia também

• Sport deseja "pronta recuperação" a Kuki e se coloca à disposição de ex-atacante do Náutico

• Santa Cruz lança campanha para ajudar na recuperação de Kuki, ídolo do Náutico, que sofreu um AVC

• Muricy reforça torcida pelo Náutico na Série C e manda recado para Kuki, que se recupera de AVC

O Náutico publicou nesta sexta-feira (25), em postagem que também tem a participação de Santa Cruz e Sport, uma mensagem para que os torcedores do Trio de Ferro da Capital participassem da campanha de doação para o ex-jogador do Timbu, Kuki, que está internado na UTI Neurológica do Real Hospital Português após sofrer um sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, na noite da última segunda-feira (21).

Confira o recado abaixo:

Quando o assunto é solidariedade não há cores nem rivalidade.



É pensando nisso que o Trio de Ferro do futebol de Pernambuco se une em prol de Kuki, ídolo do Náutico, ex-atleta do @SantaCruzFC e que também tem o carinho de inúmeros torcedores do @sportrecife e muitos… pic.twitter.com/XfCaN0bkUm — Náutico (@nauticope) April 25, 2025



"Queria primeiro agradecer a todos vocês por toda a força que a gente tem recebido. São muitas mensagens, não estou conseguindo dar conta de responder a todo mundo. Sei que está todo mundo aflito, querendo saber, ter notícias dele, mas, graças a Deus, Kuki vem evoluindo dentro do cenário dele", iniciou.

"É um quadro que exige atenção, mas ele está sendo muito bem tratado, está com uma equipe maravilhosa, que está dando uma ótima assistência. Ele vem evoluindo, e agradeço por vocês continuarem nas orações, mandando toda essa energia positiva para a recuperação dele", completou.

Veja também