Futebol Náutico lança protocolo para auxiliar no combate à violência contra a mulher "Protocolo Náutico Delas" começa a funciona nesta sexta (8) com ações que visam coibir atos preconceituosos contra o público feminino nas dependências do clube

Nesta sexta (8), no Dia Internacional da Mulher, o Náutico divulgou e implementou o “Protocolo Náutico Delas”, série de ações que, segundo o clube, pretendem “tornar o ambiente mais inclusivo e digno para o público feminino, além de combater o machismo que encontra-se afincado no meio esportivo”.

A ideia do Náutico, pioneira no País, é construir um “ambiente seguro e confortável para o público feminino nas dependências do clube, além da prevenção de atos discriminatórios ou ofensivos, o constrangimento e à violência contra a mulher e para a proteção à vítima”.

O clube vai promover, anualmente, a capacitação dos funcionários, especialmente os que tenham contato direto com o público interno e/ou externo.

Confira a lista de atos discriminatórios ou ofensivos contra a mulher:

- Músicas ofensivas às mulheres, ainda que não seja dirigida a pessoa ou grupo

específico;

- Utilização de faixas, cartazes, bandeiras ou outros sinais com mensagens de

caráter misógino; e

- A prática de assédio moral ou sexual, e importunação sexual contra mulher.



Ao ser identificada a autoria dos atos discriminatórios ou ofensivos contra a mulher, o infrator será retirado da área que ocorreu, independente se em dia de jogo ou durante as atividades corriqueiras do Náutico, sendo possível a remoção das dependências do clube caso necessário, para fins de preservar a dignidade e integridade física e psicológica da denunciante.

As pessoas que praticarem, seja integrante do quadro social do Náutico ou não, dentro das dependências do Clube, atos discriminatórios ou ofensivos contra a mulher, estará prejudicando o desenvolvimento do Náutico, ou desrespeitando os demais associados(as), visitantes, membros dos Poderes do clube e/ou prestadores de serviço ou comportando-se de modo inadequado estará infringindo as disposições do Estatuto.

Neste Dia Internacional da Mulher, reforçamos a busca por um Náutico seguro para as alvirrubras e lançamos o protocolo #NáuticoDELAS de combate à violência contra a mulher:



Ser torcedora é sinal de resistência. pic.twitter.com/54bN9r5L7y — Náutico (@nauticope) March 8, 2024

