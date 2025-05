Náutico lança segundo uniforme para a temporada 2025/2026; confira os detalhes

A- A+

O Náutico apresentou, na tarde desta sexta-feira (30), o seu novo segundo uniforme para a temporada 2025/2026.

O manto reserva alvirrubro chega com um design predominantemente branco, com detalhes em vermelho na gola e nas mangas.

Quem é alvirrubro sabe: o nosso coração bate em outro compasso. pic.twitter.com/DVYpUhPQnZ — Náutico (@nauticope) May 30, 2025

Um dos elementos visuais mais marcantes da peça é o desenho de um batimento cardíaco, que percorre a camisa até alcançar o escudo do clube.

Na semana passada, o Náutico já havia revelado seu uniforme número um, com as tradicionais listras verticais em vermelho e branco.

Segundo uniforme do Náutico é predominantemente branco. Foto: Gabriel França/CNC

Este é o terceiro lançamento de uniforme desde a chegada da Diadora, fornecedora oficial de materiais esportivos do clube desde março de 2024.

O primeiro material produzido pela marca italiana foi lançado em julho passado, seguido pelo terceiro uniforme, apresentado em dezembro.

O novo uniforme número dois deve estrear oficialmente neste sábado (31), no duelo contra o ABC, pela Série C do Campeonato Brasileiro. A nova camisa já está disponível para aquisição nas lojas oficiais Timbushop, no valor de R$ 419,90.

