A- A+

Futebol Náutico lançará novos uniformes da temporada 2023 na próxima segunda (24) Camisas farão alusão a ídolos do Timbu, como Kuki, Bizu e Mauri

Na próxima segunda (24), o Náutico lançará os novos uniformes para a temporada 2023. As camisas farão alusão a ídolos do clube, como Kuki, Bizu e Mauri.

“A gente precisa resgatar um sentimento. Um passado onde as pessoas tinham orgulho da camisa que vestiam. De vestir a camisa de Mauri, de Bizu e de Kuki. São camisas que trazem momentos alegres e felizes para o torcedor. E que a gente quis resgatar nessa nova coleção. Trazer de volta o sentimento de felicidade, de alegria ao torcedor, que com o rebaixamento ele perdeu um pouco”, disse o diretor de comunicação, marketing e comercial do Náutico, Joaquim Costa.

A camisa em homenagem a Bizu será a listrada, padrão número 1. A de Mauri será preta, de goleiro. A número 2 fará alusão ao atacante Kuki. Ainda não foi definido o horário do lançamento, mas foi informado que, a partir da terça (25), os padrões já estão disponíveis para comercialização.

Veja também

manipulação Esquema de manipulação na Série A pode ter movimentado quase R$ 1 milhão; 5º atleta é alvo de b