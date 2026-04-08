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FUTEBOL Náutico: Leonai Souza mira acesso à Série A e aposta em crescimento nos próximos jogos Volante reforça foco no acesso e aposta na sequência para evoluir e ajudar o time na luta pelo acesso

O Náutico venceu a Ponte Preta neste último sábado (4) dentro de casa, nos Aflitos, em jogo válido pela terceira rodada da Série B. Após o confronto, o técnico Guilherme dos Anjos apontou que o foco inicial é alcançar os 45 pontos que garantem a permanência na divisão. O volante Leonai Souza, porém, é mais ambicioso.

"Não somente eu, mas todos os jogadores que estão aqui estão em busca de um objetivo, que é o acesso à Série A, colocar o Náutico onde que ele merece estar, brigando por títulos".

O volante atuou por 47 minutos na rodada passada e foi substituído devido a sobrecarga, visto que ainda está em processo de melhora do seu condicionamento físico. Para a partida perante o Ceará, sábado (11), no Castelão, a meta é aumentar a minutagem.

"Tenho certeza que, no próximo jogo, eu vou chegar mais mais perto ali do nível que eu espero. No próximo jogo eu espero jogar pelo menos 70 (minutos) e depois o próximo já os 90. Essa é essa a ideia", explicou.

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