Náutico: lesão de Mateus Silva preocupa Hélio para sequência do Pernambucano; confira imagem

Jogador terá cerca de dez dias até o jogo de volta, nos Aflitos

Mateus Silva torceu o tornozelo ainda no primeiro tempo do Clássico das Emoções Mateus Silva torceu o tornozelo ainda no primeiro tempo do Clássico das Emoções  - Foto: Rafael Vieira/CNC

O Náutico sofreu duas baixas ainda durante o primeiro tempo da semifinal, na última quarta-feira (12), na Arena de Pernambuco, onde o Timbu saiu com o resultado de 1x0 contra o Santa Cruz. Entre as lesões do goleiro Muriel e o zagueiro Mateus Silva, o técnico Hélio dos Anjos se viu mais preocupado com a situação do camisa 25. 

Com cerca de dez dias para o jogo de volta, que está marcado para 22 de fevereiro, nos Aflitos, o comandante alvirrubro espera recuperar o elenco e saber das gravidades das lesões. 

"Vamos descansar, recuperar esses jogadores, temos um prazo bom para isso; temos que ver qual a situação do Muriel, se é lesão de grau 1 ou 2, é algo que costuma incomodá-lo, mas o que me preocupa é o Mateus Silva, porque a torção [tornozelo] foi muito forte", destacou o treinador em coletiva pós-jogo. 

Detalhe do tornozelo esquerdo de Mateus Silva após o Clássico das Emoções Detalhe do tornozelo esquerdo de Mateus Silva após o Clássico das Emoções - Rafael Vieira/CNC

Durante o Clássico das Emoções, Wanderson foi o responsável por entrar no miolo de zaga, enquanto o uruguaio Gastón Guruceaga foi o escolhido para defender a meta alvirrubra. 

No confronto de volta, o Timbu precisa de apenas um empate para conquistar uma vaga na grande decisão. Qualquer derrota nos Aflitos por um gol de diferença levará para disputa de pênaltis. 
 

